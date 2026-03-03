Убийство Портнова: всплыли новые факты о подозреваемом — расследование (фото)

Расследование убийства Портнова / © Associated Press

По данным расследования, в момент убийства бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, которое произошло в мае 2025 года, один из подозреваемых Александр Азиз получал заработную плату как технический работник в московской клининговой компании «Шанс».

Журналисты проекта «Схемы» на Радио Свобода выяснили детали трудовой деятельности Александра Азизова в ходе расследования.

Эта информация была установлена с помощью верифицированных утечек из российских баз данных.

Азизов (на фото — слева) в период с июля 2023 по декабрь 2024 года работал в Москве Фото УП

Подозреваемый по делу Портнова получал зарплату в Москве

Согласно документам, в трудовой книжке Азизова он числился как уборщик производственных и служебных помещений. Уже 23 мая 2025 года — через два дня после убийства — ему было начислено 45 тысяч рублей заработной платы. Выплаты продолжались до июля 2025 года.

В 2023-2024 годах Азизов работал и в других московских компаниях, предоставляющих услуги по обслуживанию помещений, в частности, в фирмах «Альфа Клининг» и «Визит». Владелец Альфа Клининг ранее работал в сфере безопасности, в частности в частной охранной структуре в Москве.

Журналисты также установили, что братья Александр и Вели Азизовы в течение года, с 2023-го по 2024-й, получили российские паспорта. Документы Александра, по данным проверки через российский сервис «Держуслуги», остаются в силе. В то же время паспорт Вели Азизова в настоящее время считается недействительным, однако это автоматически не означает утрату гражданства РФ.

Фото Схемы

Что известно об убийстве Портнова

Напомним, Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года в Испании вблизи Мадрида. Испанская полиция сообщала о задержании подозреваемого и выдаче европейских ордеров на арест и проведение следственных действий. Германия рассматривает вопрос экстрадиции задержанного.

Андрей Портнов с 2021 находился под санкциями США. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации президента Януковича и фигурировал в ряде политических и медийных проектов, вызвавших общественный резонанс.

Александр и Вели Азизовы публично не комментировали информацию о возможной причастности к преступлению.