Убийство президента Гаити: полиция задержала уже 23 подозреваемых

Еще несколько членов группировки до сих пор ищут.

Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза задержала уже 23 подозреваемых.

Об этом сообщает АР.

Кроме того, по информации The Guardian, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз.

Также читайте Президента пытали перед смертью: власти Гаити сделали новое заявление

В опубликованном в YouTube в прошлом году видео Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Он заявлял, что при президентстве Моиза люди умирали от голода и всплеска насилия.

Также полиция разыскивает еще одного человека — Джозефа Феликса Бадио. Ранее он работал в министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил.

Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар. Он использует псевдоним "Виски" и в 2013 году был приговорен к почти четырем годам заключения. На слушании приговора адвокат Джаара заявил суду, что его клиент был конфиденциальным источником для правительства США в течение нескольких лет до вынесения ему обвинения.

Президента Гаити Жовенеля моизму застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.

Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.

Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.

Новости мира: власти Гаити ищет еще 8 иностранных наемников

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку