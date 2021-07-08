Убийство президента Гаити: стало известно, кто будет руководить страной

Жозеф назвал убийство президента Гаити Жовенеля Моиза "ненавистническим, бесчеловечным и варварским поступком".

Временный глава правительства Гаити Клод Жозеф объявил, что он будет руководить страной после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Он заверил, что национальная полиция и военные силы страны контролируют ситуацию.

Об этом сообщает ABC News.

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"Мы со всеми министрами работаем со времени выхода новостей и хотим заверить вас, что привлечем убийц президента к ответственности ... Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, и пусть власть выполняет свою работу. Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации ", — заявил Жозеф.

Он назвал убийство президента Гаити Жовенеля Моиза "ненавистническим, бесчеловечным и варварским поступком".

Напомним:

Президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли .

. А в стране на 15 дней объявили военное положение.

В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.

Новости мира: на Гаити задержали двух предполагаемых убийц президента страны

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