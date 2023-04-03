Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW

Аналитики не исключают, что убийство "милблогера" направлено на эскалацию внутренних конфликтов.

Убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧПК "Вагнера".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Убийство российского "милблогера" может быть предупреждением Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и начал посягать на пост президента РФ.

"Похоже, что убийство Татарского намеренно инсценировали в принадлежащем Пригожину помещении. Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК "Вагнера" должен присутствовать на мероприятии, хотя подтверждения этого предположения нет. Возможно, это громкое убийство отпугивает людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой власти запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнер", — отмечают аналитики.

Что известно о гибели Татарского

2 апреля в российском городе Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе "Street food bar". В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор".

Причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц. По словам организатора мероприятия в Петербурге, он принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

Также позже пропагандистское издание "РИА Новости" написало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства при взрыве в Петербурге Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

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