Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Убийство пропагандиста Татарского: появилось фото девушки, якобы подарившей ему статуэтку со взрывчаткой

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4402
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Убийство пропагандиста Татарского: появилось фото девушки, якобы подарившей ему статуэтку со взрывчаткой

Фото: из соцсетей

Личность девушки устанавливается.

В Сети появилось фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Снимок публикуют российские пропагандистские СМИ.

Согласно сообщениям, девушка якобы находилась в заведении в Санкт-Петербурге и сделала Татарскому подарок.

Личность девушки устанавливается.

Напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористического ППК "Вагнер", раздался взрыв.

Погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарский.

Ранее Татарский призвал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины , в частности уничтожать электростанции, чтобы умирало больше украинцев.

Читайте также:

Момент взрыва в кафе в Петербурге, во время которого пропагандист погиб Татарский

Зек-беглец, ставший "военным кором": что известно о погибшем пропагандисте Владлене Татарском

Ликвидация Владлена Татарского: показали видео, как пропагандисту дарят "взрывную" статуэтку

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4402
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация