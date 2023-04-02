Убийство пропагандиста Татарского: появилось фото девушки, якобы подарившей ему статуэтку со взрывчаткой

Личность девушки устанавливается.
В Сети появилось фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.
Снимок публикуют российские пропагандистские СМИ.
Согласно сообщениям, девушка якобы находилась в заведении в Санкт-Петербурге и сделала Татарскому подарок.
Личность девушки устанавливается.
Напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористического ППК "Вагнер", раздался взрыв.
Погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарский.
Ранее Татарский призвал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины , в частности уничтожать электростанции, чтобы умирало больше украинцев.
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