Убийство пропагандиста Татарского: стало известно, какую взрывчатку могли заложить в статуэтку

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга.

В статуэтку, в результате взрыва которой 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга погиб коллаборант и российский пропагандист Владлену Татарском, вероятно, заложили гексоген – следы именно этого взрывчатого вещества обнаружены на одежде погибшего военкора.

Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По информации канала, специалисты питерского экспертно-криминалистического центра закончили экспертизу одежды и обуви Татарского, в которых он находился в момент взрыва.

"И на футболке с надписью "Донбасс" обнаружены следы бризантного взрывчатого вещества — гексогена. Вероятно, именно им была начинена статуэтка, которую принесла на встречу с военкором Дарья Трепова", — говорится в сообщении.

Смерть Владлена Татарского: что известно

В Санкт-Петербурге 2 апреля в результате взрыва в кафе погиб коллаборант и российский пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин).

Впоследствии появилось фото девушки – Дарьи Треповой, подарившей пропагандистку статуэтку со взрывчаткой. Российские пропагандисты заявили, что девушку якобы завербовали "украинские журналисты".

Сама же Трепова заявила, что она "не виновна, ее использовали".

Басманный суд Москвы 4 апреля заключил под стражу на два месяца Дарью Трепову.

Во время похорон Татарского, которые состоялось 8 апреля в Москве, наемники группы "Вагнер" вместо похоронного венка положили ему на гроб кувалду.

16 апреля в захваченном Мелитополе оккупанты прямо в центре города установили огромный экран, на котором транслируют обращение недавно ликвидированного пропагандиста Владлена Татарского.

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