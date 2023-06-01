Убийство пропагандиста Татарского: в России предъявили обвинение "организатору теракта"

Российского публициста Романа Попкова, который в последнее время живет в Украине, в Следственном комитете РФ официально назвали "организатором теракта", в результате которого в Санкт-Петербурге был ликвидирован так называемый "военкор", пропагандист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский.

Об этом сообщили в четверг, 1 июня, в Следственном комитете РФ (СКР).

"В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Попков активно общался в соцсетях с обвиняемой по делу о "теракте" Дарьей Треповой. Якобы, именно по его указаниям Трепова принесла в кафе на встречу с "военкором" статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Сегодня, 1 июня, Дарье Треповой суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября.

В СКР также напомнили, что ранее по уголовному делу в розыск также был объявлен гражданин Украины Юрий Денисов. По версии ФСБ, он собирал информацию о Татарском.

Известно, что Роман Попков живет в Киеве. Он подтвердил свое общение с Треповой, но, по его словам, оно не касалось покушения на Татарского. Попков назвал предположение о его причастности к убийству ложью.

В 2000-х годах Попков являлся лидером московского отделения Национал-большевистской партии. После вторжения России в Украину он начал участвовать в эфирах и мероприятиях бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, живущего в Украине. Попков неоднократно выступал в поддержку деятельности "Русского добровольческого корпуса".

Напомним, взрыв, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский, произошел 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга.

Читайте также: