Убийство пропагандиста Татарского: в России заявляют о задержании подозреваемой Треповой

Заявляют, что девушку задержали в съемной квартире.

Российские пропагандисты заявляют, что Дарья Трепова, якобы подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, задержана.

Об этом пишут ОМП со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", — говорится в заявлении СК.

Как добавляет издание "Фонтанка", девушку задержали в съемной квартире.

Напомним, накануне российские правоохранители провели обыск по месту жительства Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к убийству Владлена Татарского. Ее там не было, поэтому силовики отвезли в отделение мать девушки.

Смерть пропагандиста Татарского в кафе Санкт-Петербурга: что известно

Поздним вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" произошел взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате инцидента погиб коллаборант и российский пропагандист Владлен Татарский.

После этого в Сети опубликовали момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где ликвидировали Украину.

По состоянию на утро 3 апреля количество пострадавших в результате взрыва возросло до 32, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что российские силовики провели обыск в доме подозреваемой Дарьи Треповой.

Читайте также: