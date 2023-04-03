Убийство пропагандиста Владлена Татарского: все подробности и версии взрыва в Санкт-Петербурге

В российском Санкт-Петербурге 2 апреля был убит кремлевский пропагандист, "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). В кафе, где Татарский проводил встречу со своими поклонниками, сработало взрывное устройство. В результате взрыва пропагандист погиб, несколько человек получили ранения.

По предварительным данным, кафе принадлежит владельцу частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. Татарский в своем ТГ-канале с более чем полумиллионной аудиторией активно пиарил Пригожина и боевиков "Вагнера", в отличие от многих "военкоров", восхваляющих минобороны РФ и Сергея Шойгу.

ФСБ уже объявила предварительную версию и заявила, что личности причастных к взрыву людей установлены.

ТСН.ua собрал подробности ликвидации пропагандиста и версии происшествия.

Взрыв раздался в воскресенье в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, где пропагандист проводил "творческий вечер". По предварительным данным, неизвестная девушка принесла в кафе статуэтку, в которой была заложена взрывчатка. Коллаборант погиб на месте инцидента. Сообщалось также о 15 раненых.

В Сеть попали первые видео с места взрыва.

Также появилось видео, вероятно, момента, где пропагандисту вручают "взрывной" подарок. Татарскому понравился подарок и он похвастался им со сцены.

Подозреваемая задержана

После взрыва российские СМИ сразу начали искать в истории "украинский след". Была вброшена информация, что подозреваемой якобы является уроженка Ивано-Франковска Мария Ярун.

Позже стало известно, что по делу об убийстве Татарского разыскивается жительница Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения, а также ее муж Дмитрий Рылов. Появились кадры с девушкой, которая заносит коробку якобы со взрывчаткой в кафе, а также дарит пропагандистку статуэтку.

Следователи провели обыск у родственников Треповой, а 3 апреля стало известно о ее задержании. По данным росСМИ, Трепова год назад задерживалась полицией за участие в антивоенном митинге. Также в Сеть слили якобы переписку Треповой, в которой она утверждает, что ее подставили.

МВД России опубликовало видео допроса Треповой. На вопрос о причинах задержания женщина говорит - "за пребывание на месте убийства Владлена Татарского". Также она признается, что пронесла статуэтку в кафе.

Отметим, что некоторые российские ТГ-каналы в публикациях о предполагаемой "подозреваемой" обнародовали фото Дарьи Дугиной — российской пропагандистки, погибшей в Московской области в результате подрыва автомобиля в августе 2022 года. Впрочем, впоследствии фото "подозреваемой" было удалено.

Кремль возложил ответственность на Украину

Национальный антитеррористический комитет РФ объявил, что "убийство Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины". Утверждается также, что покушение было спланировано "с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального".

Взрыв также прокомментировал спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Как заявил Песков, "киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года - именно поэтому проводится спецоперация".

Взрыв – предупреждение Пригожину?

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что убийство Татарского является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнер".

Как отмечают аналитики, Пригожин начал все чаще подвергать сомнению основные тезисы Кремля о войне в Украине и начал претендовать на пост президента РФ.

"Похоже, что убийство Татарского намеренно инсценировали в принадлежащем Пригожину помещении. Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК "Вагнер" должен присутствовать на мероприятии, хотя подтверждения этого предположения нет. Возможно, это громкое убийство отпугивает людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой власти запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнер", — отмечают аналитики.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также связывает взрыв в Санкт-Петербурге с внутриполитической борьбой в России.

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ждут необратимые процессы и Смута 2.0", — заявил Подоляк.

Что известно о Владлене Татарском

Так называемый "военкор" Владлен Татарский родился в 1982 году в Макеевке Донецкой области. Настоящее имя – Максим Фомин. Псевдоним является отсылкой к Вавилену Татарскому — персонажу книги российского писателя Виктора Пелевина.

В молодости Фомин работал на шахте, потом занимался бизнесом, но, не достигнув успеха, решил зарабатывать криминалом. В 2011 году он получил 12-летний срок заключения за вооруженное ограбление банка. В 2014 году, когда РФ начала против Украины "гибридную войну" на Донбассе, Фомин сбежал из тюрьмы и присоединился к боевикам "ЛДНР".

В 2019 году он перебрался в Москву и получил популярность как "военкор".

Владлен Татарский был известен своими призывами убивать как можно больше украинцев. В частности, пропагандист призвал бомбить украинские электростанции – "больше будут дохнуть на операционных столах".

30 сентября 2022 года "военкор" посетил церемонию подписания Владимиром Путиным указа об аннексии оккупированных украинских территорий. Выходя из кремлевского зала, Татарский пообещал: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, разграбим, все будет, как мы любим".

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