Убийство протестующего в Миннесоте может повлечь за собой новый шатдаун в США

В США повышается вероятность нового частичного прекращения работы правительства (шатдауна) из-за споров по финансированию Департамента внутренней безопасности (DHS).

Об этом сообщает The Hill.

Сенатские демократы во главе с лидером меньшинства Чаком Шумером выступили против включения в законопроект средств для DHS, в том числе 10 млрд долларов на Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE). Это стало ответом на последнюю смертельную стрельбу федеральных агентов в Миннеаполисе, в ходе которой погиб 37-летний медбрат Алекс Претти. Инцидент вызвал широкий резонанс и критику политики правопорядка.

Демократы отмечают, что не поддержат пакет финансирования правительства, если бюджет DHS не будет изменен и дополнен механизмами контроля. Среди требований — усиление ответственности агентов и ограничение практик, способствующих злоупотреблениям.

Законопроект предусматривает 64,4 млрд долларов на DHS и другие ключевые министерства и ведомства. Для его принятия в Сенате необходимо не менее 60 голосов, однако республиканцы контролируют 53 места, так что без поддержки демократов принятие закона будет сложным.

The Hill отмечает, что нынешняя ситуация возникла менее чем через два месяца после самого длинного в истории США шатдауна в октябре 2025 года, который длился 43 дня и завершился утверждением временного финансирования до 30 января 2026 года.

Если компромисс по финансированию DHS не будет достигнут до конца января, когда истекает срок действующего финансирования, часть федеральных учреждений может снова приостановить работу, повлияющую на их деятельность и услуги для граждан.

Ранее сообщалось, что спустя три недели после скандального убийства женщины в Миннеаполисе сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в том же городе снова застрелили человека.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой властей штата Миннесота и города Миннеаполис после гибели мужчины, застреленного агентом Иммиграционной и таможенной службы США.