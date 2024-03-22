Убийство "с отсрочкой": один удар хулигана привел к смерти полицейского в Германии 

Подозреваемый находится в розыске и, по данным полиции, ранее не имел проблем с законом.

Сотрудник полиции Нюрнберга умер спустя несколько часов после стычки с правонарушителем.

Об этом пишет издание Bild.

В 4 часа утра в полицию поступил вызов. Сотрудник нюрнбергского железнодорожного вокзала сообщил о потасовке между охранниками и иностранцем, который впоследствии оказался 39-летним гражданином Пакистана.

Приехавшие на место полицейские попытались урегулировать спор, однако пакистанец вел себя агрессивно. По данным полицейского рапорта, в какой-то момент он неожиданно ударил 30-летнего офицера кулаком в правый глаз. После этого правоохранители применили перцовый баллончик в отношении нарушителя и задержали его.

Иностранца доставили в полицейский участок и после составления протокола отпустили.

У пострадавшего в стычке полицейского через некоторое время опух и покраснел глаз. Офицера отпустили со службы и он отправился на прием к своему терапевту.

Находясь на приеме у врача, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Попытки медперсонала привести офицера в чувство не увенчались успехом, и вскоре врач был вынужден констатировать его смерть. Точная причина смерти на данный момент не установлена.

По факту смерти сотрудника полиции прокуратура Баварии начала расследование. Журналистам стало известно, что подозреваемый в убийстве полицейского пакистанец приехал в Германию в августе 2020 года, легально находился в стране и ранее не имел проблем с законом.

В СМИ не сообщили, что стало причиной инцидента на вокзале. Имена участников происшествия также не разглашаются.

Напомним, полиция Германии обнаружила тело матери убитой украинской беженки. Оказалось, что в деле замешана россиянка.

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