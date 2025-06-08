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Убийство семьи украинского военного в Бельгии - появился главный подозреваемый
Сын признался в убийстве матери и сестры и поджоге в Гаазроде.
В Бельгии по делу об убийстве семьи украинского военного появился подозреваемый.
Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT
Стало известно, что сын погибшей признался, что нанес ножевые ранения матери и шестилетней сестре, после чего поджег здание, в котором они жили.
На момент пожара парень находился в школе, поэтому сначала его считали лишь очевидцем событий. Его временно взяли под опеку, но после признания все изменилось — теперь он является главным подозреваемым по делу об умышленном убийстве двух человек.
Что стало причиной такого жестокого поступка — пока неизвестно. Мотив подростка выясняется, а сам он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.
Напомним, трагический инцидент произошел утром 6 июня в городе Хаасроде. Спасатели прибыли на вызов о пожаре на улице Милсестраат. После локализации огня в доме нашли тело 46-летней женщины. Рядом — ее малолетнюю дочь, которую пытались реанимировать, однако девочка умерла.
Следователи установили, что обе жертвы имели ножевые раны, а возгорание дома было преднамеренным.
Семья украинцев проживала в Бельгии уже три года, дом им предоставил муниципалитет. Глава семьи — украинский военный.
Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Бельгии взять дело на особый контроль и оказать поддержку пострадавшей семье.