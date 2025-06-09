Убийство семьи военного ВСУ в Бельгии: появились новые подробности

Бельгия. / © Associated Press

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Подозреваемым в убийстве 46-летней женщины и ее 6-летней дочери в Хаасроде в Бельгии оказался 16-летний сын погибшей. Его поместили в закрытый центр временного содержания несовершеннолетних.

Об этом в комментарии "ЕП" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По решению судьи ювенальной юстиции, подозреваемого направили в один из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних. Он обеспечен государственным адвокатом", – проинформировали в ведомстве.

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Отмечается, что посольство Украины продолжает держать дело на особом контроле. Украинские дипломаты направили официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным.

Заметим, накануне в прокуратуре Левена заявили, что парень из семьи убитых в Хасроде украинцев после пятичасового допроса признался, что он нанес ранения матери и сестре, а затем поджег дом.

Убийство украинок в Бельгии

Украинская семья – 46-летняя женщина, ее 16-летний сын и 6-летняя дочь жила в Бельгии три года. Отец является военнослужащим и работает на эвакуационном звене.

Утром 6 июня в доме, где они жили, заметили пожар. Спасатели нашли на месте трагедии женщину и ребенка. Девочка была жива, когда прибыли спасатели. Впрочем, медикам не удалось ее реанимировать. По данным правоохранителей, обоим погибшим при жизни нанесли ножевые ранения. Прокуратура начала расследование по факту двойного убийства.

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Дата публикации 21:00, 27.04.25 Количество просмотров 462 Смертельные обстрелы! Массовая гибель людей! Китай пошел в наступление! Главные новости 27 апреля!