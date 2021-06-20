Убийство студентки в России и трагический гей-парад в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Бразилии жители более двадцати городов вышли на антиправительственные протесты, когда количество связанных с COVID-19 смертей превысило полмиллиона. Читать дальше ->
- В Нижегородской области РФ нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро, которую считали пропавшим без вести. Читать дальше ->
- Во временно оккупированной Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 24 человек. Кроме того, два человека пропали без вести. Читать дальше ->
- В США грузовик протаранил толпу участников гей-парада: один погибший и двое раненых. Читать дальше ->
- В Аргентине официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень". Читать дальше ->