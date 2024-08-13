Убийство украинца в Германии: подозреваемого освободили из-под стражи — причина

Инцидент произошел в центре для беженцев.

В Германии полицейские освободили из-под стражи задержанного накануне украинца, подозреваемого в убийстве соотечественника из общежития для беженцев.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры и полиции Ростока.

12 августа в приюте для беженцев произошло убийство 46-летнего украинца. В тот же день правоохранители установили личность 26-летнего подозреваемого. Мужчину из Украины временно арестовали вчера вечером, но впоследствии отпустили.

"Расследование по 26-летнему мужчине по подозрению в убийстве продолжается, но прокуратура Ростока пока не видит никаких срочных подозрений", — говорится в заявлении.

Именно по этой причине мужчину сегодня освободили из-под стражи.

Как сообщалось, в приюте для беженцев в Ростоке охранник нашел тяжелораненого мужчину. Им оказался гражданин Украины 46 лет. Врач смог только констатировать смерть.

Сейчас в Германии идет следствие по факту убийства. Дело ведет местная уголовная полиция.

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