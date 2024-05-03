Убийство украинца в Венгрии: посольство выясняет все обстоятельства инцидента

В пресс-службе МИД сообщили, что министерству известно об убийстве украинца в Будапеште.

Посольство Украины в Венгрии выясняет, при каких обстоятельствах в Будапеште умер украинский гражданин, о смерти которого от ножевых ранений ранее сообщила венгерская полиция.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В пресс-службе отметили, что министерству известно о гибели гражданина Украины в столице Венгрии. "Дополнительные обстоятельства выясняет посольство", – рассказали в МИД.

Что предшествовало

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Напомним, 1 мая, в полицию Будапешта поступило сообщение о драке двух мужчин, один из которых истекает кровью. По предварительным данным, в доме 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Мужчина получил такие серьезные ранения, что умер на месте.

Венгерские правоохранители возбудили уголовное производство по подозрению в убийстве. Полицейские Будапешта задержали злоумышленника на месте, он привлекается к ответственности. Что явилось причиной конфликта, не отмечается.

По информации венгерских СМИ, оба мужчины были дальнобойщиками и в день трагедии отдыхали на территории автотранспортной компании. В то же время в МИД эту информацию пока не комментировали.

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