Убийство украинцев в Германии: подозреваемого россиянина доставили к следователю судьи

Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан вечером после нападения по его домашнему адресу.

В Германии 57-летнего подозреваемого в убийстве двух украинцев россиянина доставили по запросу прокуратуры к следователю судьи.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления полиции Баварии.

Как отмечается, подозреваемый в убийстве россиянин был задержан вечером после нападения по его домашнему адресу.

Прокуратура безотлагательно ходатайствовала об аресте 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев. Его сегодня, 28 апреля, передали следственному судье для выяснения вопроса о содержании его под стражей.

Точное течение событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом расследования криминальной полиции.

Добавим, что трагедия произошла вечером 27 апреля. Россиянин тяжело ранил двух мужчин, после чего скрылся с места инцидента. Когда на место прибыла скорая, один из пострадавших уже умер, других скончался уже в больнице во время реанимационных мероприятий.

Напомним, что убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими. Украинцы проходили реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.

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