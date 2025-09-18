Убийство украинки Ирины Заруцкой повлекло за собой обсуждение в Конгрессе США: подробности

Убийство украинки Ирины Заруцкой повлекло за собой обсуждение в Конгрессе США

Палата представителей США инициировала обсуждение повышения безопасности общественного транспорта после трагической гибели украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте, штат Северная Каролина. Это событие придало новую актуальность вопросу безопасности, который и так находится в поле зрения Комитета по транспорту и инфраструктуре.

Об этом пишет Fox News.

Круглый стол для поиска решений

Председатель подкомитета по автомобильным дорогам и транзиту Дэвид Роузер, представляющий штат, где произошел инцидент, провел закрытый круглый стол. В нем приняли участие федеральные чиновники, правоохранители и представители профсоюзов.

«Недавнее смертельное ранение Ирины Заруцкой… суровое напоминание о том, что безопасность должна быть в центре нашего национального разговора о транспорте», — заявил Роузер.

Законодатели надеются разработать стратегии по снижению преступности в транспорте. Эти наработки станут основой нового масштабного законопроекта, который должен усилить федеральные транзитные программы.

Трагедия и политические прения

Смерть девушки послужила поводом для острых политических дискуссий. Республиканцы критикуют «слишком мягкую» систему правосудия, в то время как демократы, в частности лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, обвиняют оппонентов в политизации трагедии.

«Я считаю возмутительным, что люди пытаются политизировать смерть этой замечательной молодой леди», — сказал Джеффрис, призывая сосредоточиться на поиске решений, а не на политических обвинениях.

Что известно о смерти украинки

Напомним, 22 августа в Северной Каролине (США) трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. В общественном транспорте на девушку с ножом напал 34-летний бездомный Декарлос Браун, задержанный непосредственно с поличным.

Мы ранее информировали, что в пятницу, 5 сентября, телеканал WBTV получил видеозапись с камер наблюдения, на которой виден момент убийства Ирины.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый объяснил своей сестре, почему напал именно на Заруцке.

Впоследствии стало известно, что 34-летний Декарлос Браун-младший, обвиненный в нападении с ножом на украинку Ирину Заруцкую в трамвае Шарлотта (США), является профессиональным преступником и страдает шизофренией. Его брат, сестра и отец тоже имеют судимости.

Трамп нападающего «психически неуравновешенным сумасшедшим» и подчеркнул, что преступник является известным рецидивистом, ранее арестованным и отпускаемым под залог в общей сложности 14 раз.

Популярный американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Линдейл Кирк) представил новый клип на композицию Save Me («Спаси меня»), который посвятил украинской беженцы Ирине Заруцкой, жестоко убитой в США.