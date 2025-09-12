Убийство украинки в США: парень Ирины раскритиковал судью, которая уволила подозреваемого

После убийства украинки Ирины Заруцкой в США ее парень Станислав опубликовал в Instagram сториз с критикой судьи, которая освободила подозреваемого Декарлоса Брауна за семь месяцев до трагедии.

Об этом пишет New York Post.

Тереза Стокс работает магистратским судьей в Северной Каролине. В январе 2025 года Декарлос был арестован за якобы «злоупотребление системой 911». Судья уволила Брауна, который имел за плечами более десяти арестов, и отпустила его под «письменное обязательство» явиться на предстоящее судебное заседание.

Республиканцы Северной Каролины требуют отставки судьи Терезы Стокс после того, как выяснилось, что она председательствовала по делу Декарлоса Брауна.

Ранее 34-летнего мужчину судили, в частности, за кражу, грабеж с использованием опасного оружия и угрозы.

Что говорит семья Декарлоса Брауна

Мать обвиняемого в убийстве Заруцкой, 51-летняя Мишель Девитт, сказала, что она пыталась получить помощь, устроить его в учреждение для длительного пребывания. Впрочем, женщине отказали, потому что она не является его опекуном.

После его последнего ареста женщина также утверждала, что Декарлосу никогда не следовало выпускать на свободу, поскольку его психическое здоровье стремительно ухудшалось.

По словам Мишель, за несколько дней до того, как сын жестоко убил 23-летнюю украинскую беженку (что было зафиксировано на видео), она отвезла его в приют для бездомных. Декарлос становился все более агрессивным, добавила Мишель Дэвитт.

Кроме того, она отрицала, что нападение Брауна на Заруцке было мотивировано расовой нетерпимостью. Девитт говорит, ее сын «совершенно не расист» и «встречался с разными девушками».

В то же время Декарлос Браун рассказал своей семье, что зарезал украинскую беженку Ирину Заруцкую, потому что считал, что она читает его мнения, утверждает его сестра Трейси Браун.

Трейси, на которую в 2022 году напал ее старший брат, искусав ее и сломав дверь, сказала, что у него диагностировали параноидальную шизофрению. Он неоднократно говорил ей, что правительство имплантировало ему чип.

«Когда я увидела видео, сразу поняла, что это он — и мне неприятно это говорить, потому что она этого не заслуживала, но он дошел до какого-то предела. Я просто пыталась это осмыслить. Почему он это сделал? Это не похоже на него. Единственное, что мне приходит в голову, это то, что он просто… сломался. Он больше не мог этого выдержать», — сказала Браун.

Сестра Брауна рассказала, что ездила в тюрьму, чтобы поговорить с братом, потому что хотела понять мотивы убийства. На аудиозаписи разговора, сделанном 28 августа, спустя шесть дней после трагедии, слышно, как Браун говорит сестре, что «материал в его теле» заставил убить Ирину.

«Когда я пришла к нему, он бормотал и разговаривал сам с собой. Я спросила: „Что у тебя на уме?“. Он посмотрел на меня и сказал: „Я должен тебя достать“. А я спросила: „Что ты имеешь в виду?“ Он ответил: „Тебя и маму. Вас обоих продают. Правительство продает вас, чтобы добраться до меня“, — рассказала Трейси Браун.

В настоящее время Браун находится под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Ирина Заруцкая из Украины, приехавшая в США в поисках новой жизни, стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа.

Мы ранее информировали, что в пятницу, 5 сентября, телеканал WBTV получил видеозапись с камер наблюдения, на которой виден момент убийства Ирины.