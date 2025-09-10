Убийство украинки Заруцкой в США: Трамп назвал единственное возможное наказание для преступника

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал дело об убийстве украинки Ирины Заруцкой в США. Он подчеркнул, что «животное», совершившее жуткое преступление, должно быть казнено.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер настаивает, что убийца украинки должна получить высшую меру наказания — смертную казнь.

«Зверь, который так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть „быстро“ (несомненно!) осуждено и приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может!», — подчеркнул он.

Ранее Трамп отреагировал на убийство украинки Ирины Заруцкой.

Журналист спросил американского руководителя об ужасном видео, на котором видны последние минуты жизни 23-летней украинки Ирины Заруцкой.

«Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?», — переспросил американский президент.

Для Трампа уточнили, что журналист, убийство произошло еще в августе, но видео появилось в публичном доступе только сейчас.

«Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра», — пообещал президент Штатов.

Напомним, в США 22 августа жестоко убили молодую девушку из Украины. Инцидент произошел в Северной Каролине. Так, сбежавшую от войны 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую зарезал рецидивист в общественном транспорте.

Убийца нанес ей многочисленные ножевые ранения, в частности — в шею. Медики констатировали смерть девушки на месте.

В кровавом убийстве подозревают 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна, его задержали с поличным.