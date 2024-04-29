Убийство украинских военных россиянином: в Германии намекают на бытовой конфликт из-за алкоголя

Любопытной вырисовывается позиция Германии. Там, похоже, хотят все свести к бытовому конфликту из-за алкоголя и намекают, что россиянин и украинцы были знакомы и даже выпивали.

Россиянин, зарезавший двух украинских военных в Германии, вероятно, был пьян.

Об этом пишет Spiegel.

По их информации, делом занялась прокуратура. Политический мотив не исключается. В настоящее время расследование дела взяло на себя Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Любопытной вырисовывается позиция Германии. Там, похоже, хотят все свести к бытовому конфликту из-за алкоголя.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил: "Есть показания свидетелей о том, что троих этих людей уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что у всех участников были признаки алкогольного опьянения. Это все нужно выяснить".

Херрманн заверил, что на данный момент "нет убедительных признаков того, что это, так сказать, отражение конфликта между Россией и Украиной".

Однако соответствующих результатов анализа крови пока нет.

По информации Spiegel, подозреваемого 57-летнего россиянина задержали у него в квартире. Он не поступал. Россиянин был пьян и признался в содеянном. Он сказал, что с украинскими военными у него возникла ссора.

"У нас есть четкие признаки того, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения", — сказал представитель полиции Штефан Зонтаг, передает Welt.

Местный мужчина из Мурнау рассказал журналистам BR24, что подозреваемый и две его жертвы были знакомы и незадолго до трагического инцидента пили вместе пиво.

На месте преступления в Мурнау в понедельник, через два дня после инцидента, были цветы и плакаты в память о жертвах с надписями: "Нет – терроризму! Нет войне! Нет – убийствам! Нет – смерти!" Также на месте происшествия были размещены фотографии двух погибших, украинский флаг и свечи.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев подчеркнул, что убийство украинских военных на реабилитации в Германии — "это больше преступления".

Как реагируют германские политики

Спикер федерального правительства Штеффен Хебештрайт назвал убийство в Мурнау "тревожным инцидентом".

"Если окажется, что основой спора стала захватническая война России против Украины, которая нарушает международное право, это будет катастрофа для региона", — подчеркнул руководитель фракции "Свободные избиратели" Флориан Штрайбл в комментарии Frankfurter Rundschau.

По его мнению, "иностранные конфликты не должны происходить на территории Германии".

Напомним, что в баварском городке Мурнау 27 апреля россиянин зарезал двух украинцев. Один скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а другой доставили в больницу, где позже он также скончался. Убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими, проходившими реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

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