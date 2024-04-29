Убийство украинских военных в Германии: что известно о нападавшем-россиянине

Россиянин, жестоко убивший двух украинских военных в Германии, задержан. В настоящее время продолжается следствие. Однако полиция не разглашает информацию о преступнике.

Об этом сообщил директор Инициативы "Центр Европейской Устойчивости" в Берлине Сергей Сумленный.

"Полиция не очень активно распространяет информацию, это нормальная практика для расследований. То, что мы сейчас знаем — это уже больше, чем полиция обычно распространяет. Мы знаем, кто задержанный человек, знаем, сколько ему лет — 57, если не ошибаюсь. Он является известным человеком в пропутинских антиукраинских кругах россиян, которых много в Германии, был членом многих таких комьюнити и даже открыто носил шеврон с буквой Z, которую они используют для того, чтобы демонстрировать свою уверенность в том, что то, что они делают в Украине — это то, чем они гордятся. Здесь возникает вопрос очень простой — в Германии демонстрация этих символов теоретически запрещена, начиная с начала российского полномасштабного вторжения", — сказал он.

Что известно об убийстве двух украинцев

Вечером 27 апреля на территории торгового центра в немецком городе Мурнау обнаружили двоих украинцев с ножевыми ранениями.

36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте. Второй 23-летний потерпевший скончался в соседней больнице в тот же день.

Подозреваемого разыскали и задержали в тот же вечер, он жил недалеко от места преступления. Им оказался 57-летний гражданин России – его арестовали. Полиция выясняет все обстоятельства дела, идет следствие

Двое украинцев, получившие смертельные ножевые ранения, были военными, проходившими в Германии реабилитацию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Консулы уточняют информацию о подразделениях, где могли служить погибшие украинцы, и устанавливают связь с родными.

МИД Украины держит ситуацию на особом контроле. Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с немецкими правоохранительными органами, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россиянин в Германии зарезал двух украинских военных

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