Убийство украинского баскетболиста в Германии: задержаны еще трое подозреваемых

В Германии арестованы еще трое из-за убийства украинского 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова.

Как сообщает DW со ссылкой на немецких правоохранителей, речь идет о 14-летнем немце греческого происхождения из Херне и двух сирийцах в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.

Задержанные подозреваются в соучастии в убийстве 17-летнего украинца.

Напомним:

Вечером, 12 февраля, Федерация баскетбола Украины в Киеве сообщила, что на украинца Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко в немецком Дюссельдорфе напали неизвестные с ножом. Это произошло в преддверии очередного матча на юных баскетболистов. По предварительной информации, нападающие – 8 молодых людей арабской внешности. Врачи не смогли спасти 17-летнего Владимира Ермакова.

Министерство иностранных дел Украины приняло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Об этом в Facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", — заявил Николенко.

Главным подозреваемым в убийстве следствие по-прежнему считают 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасное убийство украинца в Германии: на двух подростков-баскетболистов напали с ножами!

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