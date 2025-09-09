Убийство украинской беженки в США: стали известны шокирующие факты, как рецидивист оказался на свободе

Украинская беженка Ирина Заруцкая и подозреваемый в ее убийстве Декарлос Браун

В США разгорелся скандал после того, как мировая судья из Северной Каролины Тереза Стокс отпустила на свободу опасного преступника Декарлоса Брауна-младшего, который через несколько месяцев зарезал 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую.

Об этом пишет Daily Mail.

34-летний Браун, бездомный с длинным списком арестов — от вооруженного ограбления до нападений, — был освобожден в январе только с «письменным обещанием» явиться на следующее слушание. По данным полиции, 22 августа этот мужчина убил Заруцкую в Шарлотте.

Браун остался на свободе, несмотря на тяжелое состояние из-за шизофрении

Еще 19 января Брауна задержали за «неправильное использование системы 911» после того, как он позвонил во время проверки полицией его состояния. Мужчина, страдающий шизофренией, убеждал, что в его теле есть «искусственные» материалы, которые управляют его движениями.

«Браун хотел, чтобы офицеры исследовали этот „искусственный“ материал внутри его тела», — отмечалось в ордере на арест.

Полицейские объяснили, что это медицинский вопрос. Это разозлило мужчину, и он снова позвонил на 911. Его арестовали и обвинили в мелком правонарушении.

Даже мать Брауна призналась, что система правосудия подвела общество, позволив ему оставаться на свободе, несмотря на серьезное психическое состояние. Женщина вспомнила, что после диагноза «шизофрения» в 2014 году добилась принудительного лечения сына. Впоследствии мужчина стал настолько агрессивным, что матери пришлось выгнать его из дома.

Какие еще преступления совершил Браун и как сумел остаться на свободе?

Криминальное прошлое Брауна включает вооруженное ограбление в 2014 году и нападение на сестру в 2021-м. Несмотря на это, судья Стокс снова отпустила мужчину, хотя тот даже не имел постоянного места жительства.

Документы, оказавшиеся в распоряжении Daily Mail, подтверждают: единственное условие освобождения Брауна — «письменное обещание явиться» на суд.

В соцсетях судью раскритиковали, возложив на нее ответственность за смерть украинки.

«Этот монстр справа — именно тот, кого демократы, поддерживающие преступников, хотят видеть рядом с вами и вашими семьями в общественном транспорте. Я молюсь за семью Ирины Заруцкой. Каждый судья, отпустивший Декарлоса Брауна, должен быть привлечен к ответственности», — заявил конгрессмен из Флориды Рэнди Файн.

Пользователи соцсети X были шокированы, что «его несколько раз отпускали», несмотря на длинный список преступлений.

«Невероятно», — написал один из пользователей.

В целом криминальная история Брауна тянется еще с 2007 года. Он неоднократно привлекался за кражи, ограбления с оружием и угрозы. Большинство дел закрывали. Последний раз мужчина отбыл пять лет заключения за вооруженное ограбление и вышел в 2020-м, но уже через несколько месяцев снова попал в полицию из-за нападения на сестру. В 2022 году Брауна арестовывали за «нарушение общественного порядка».

Напомним, по данным полиции, 22 августа Браун зарезал Заруцкую на станции легкорельсового транспорта в районе Саут-Энд в Шарлотте. Нападавшего задержали сразу после нападения и после лечения незначительных ранений обвинили в убийстве первой степени. Семья украинки рассказала, что она приехала в США «в поисках безопасности от войны и с надеждой на новое начало».

К слову, накануне президент США Дональд Трамп назвал нападавшего на украинскую беженку «психически неуравновешенным сумасшедшим» и обвинил демократов в отсутствии закона и порядка.