Российские пропагандисты заявили, что в Санкт-Петербурге задержали 26-летнюю Дарью Трепову, подозревающих в причастности к убийству коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс" со ссылкой на "источники в органах".

Российские пропагандисты утверждают, что подозреваемой в убийстве коллаборанта и так называемого "военного корреспондента" РФ Владлена Татарского является 26-летняя жительница Санкт-Петербурга, якобы ранее участвовавшая в антивоенных акциях протеста.

По мнению пропаганды РФ, именно она подарила предателю Татарскому "взрывную" статуэтку. Также пропагандисты пишут, что сейчас разыскивают мужа Треповой, который якобы может быть причастен к ликвидации коллаборанта.

Ликвидация российского пропагандиста

В Санкт-Петербурге в кафе, владельцем которого является террорист Пригожин, 2 апреля прогремел взрыв. На месте происшествия погиб пропагандист Владлен Татарский, проводивший там свой "творческий вечер".

В Сети также опубликовали момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где был ликвидирован предатель Украины. Ранее предатель призвал Путина уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины, что украинцы "умирали на операционных столах". Он также хвастался военными преступлениями оккупационной армии и призвал к геноциду.

Настоящее имя Татарского – Максим Фомин. Он до 2014 года был в тюрьме из-за грабежа, однако скрылся оттуда и присоединился к боевикам на Донбасе.

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