Убийца двух своих детей совершил нападение на главного оппозиционера страны

Глава оппозиционной турецкой партии Озгюр Озель на митинге / © Associated Press

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В воскресенье, 4 мая, на лидера главной оппозиционной партии Турции напали, когда он покидал траурную церемонию в Стамбуле. Нападавшим оказался 66-летний мужчина, который был осужден за убийство двух своих детей и был условно-досрочно освобожден в 2020 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Глава Республиканской народной партии Озгюр Озель выходил из Культурного центра Ататюрка в центре города, где проходили поминальные мероприятия по Сирри Сурей Ондеру, прокурдскому политику, который умер в субботу.

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На улице к политику подошел неизвестный мужчина с седыми волосами и сильно ударил его ладонью по голове.

Нападение на турецкого оппозиционного политика / © скриншот с видео

Подозреваемый был задержан, сообщает главная прокуратура Стамбула.

Позже Министерство внутренних дел заявило, что нападавшим был 66-летний мужчина, который в 2004 году убил двух своих детей и был условно-досрочно освобожден в 2020 году.

Газета Cumhuriyet сообщила, что он убил своего сына и дочь, которым было 19 и 17 лет соответственно.

Воскресный инцидент возобновил опасения по поводу безопасности политиков в Турции.

В 2019 году предшественник Озеля в должности лидера Республиканской народной партии, Кемаль Киличдароглу, подвергся нападению во время посещения похорон солдата в провинции Анкара.

Реакция Эрдогана на нападение

Как сообщает турецкое ведение Haber Turk , президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Озгуру Озелу после нападения и передал свои пожелания быстрого выздоровления.

По сообщению пресс-службы турецкого президента, Эрдоган заявил, что внимательно следит за расследованием этого нападения.

«Было немедленно начато расследование нападения, а лицо, совершившее нападение, взято под стражу. Мы осуждаем это нападение на господина Озеля и выражаем ему наши пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Турции суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического конкурента президента Реджепа Эрдогана. Его задержание спровоцировало в стране масштабные протесты.