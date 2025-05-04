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Убийца двух своих детей совершил нападение на главного оппозиционера страны
К политику подошел неизвестный мужчина и сильно ударил его ладонью по голове.
В воскресенье, 4 мая, на лидера главной оппозиционной партии Турции напали, когда он покидал траурную церемонию в Стамбуле. Нападавшим оказался 66-летний мужчина, который был осужден за убийство двух своих детей и был условно-досрочно освобожден в 2020 году.
Об этом сообщает Associated Press.
Глава Республиканской народной партии Озгюр Озель выходил из Культурного центра Ататюрка в центре города, где проходили поминальные мероприятия по Сирри Сурей Ондеру, прокурдскому политику, который умер в субботу.
На улице к политику подошел неизвестный мужчина с седыми волосами и сильно ударил его ладонью по голове.
Подозреваемый был задержан, сообщает главная прокуратура Стамбула.
Позже Министерство внутренних дел заявило, что нападавшим был 66-летний мужчина, который в 2004 году убил двух своих детей и был условно-досрочно освобожден в 2020 году.
Газета Cumhuriyet сообщила, что он убил своего сына и дочь, которым было 19 и 17 лет соответственно.
Воскресный инцидент возобновил опасения по поводу безопасности политиков в Турции.
В 2019 году предшественник Озеля в должности лидера Республиканской народной партии, Кемаль Киличдароглу, подвергся нападению во время посещения похорон солдата в провинции Анкара.
Реакция Эрдогана на нападение
Как сообщает турецкое ведение Haber Turk , президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Озгуру Озелу после нападения и передал свои пожелания быстрого выздоровления.
По сообщению пресс-службы турецкого президента, Эрдоган заявил, что внимательно следит за расследованием этого нападения.
«Было немедленно начато расследование нападения, а лицо, совершившее нападение, взято под стражу. Мы осуждаем это нападение на господина Озеля и выражаем ему наши пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Турции суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического конкурента президента Реджепа Эрдогана. Его задержание спровоцировало в стране масштабные протесты.