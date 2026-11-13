Убийца трёх малышей шокировал жуткими последними словами перед казнью

Приговорен к смертной казни. Иллюстративное изображение / © The LAD bible

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Перед смертью Джон Аллен Рубио заявил, что вскоре воссоединится со своими жертвами на небесах. Мужчина, осуждённый за жестокое убийство собственной дочери и двух маленьких пасынков, скончался от смертельной инъекции в тюрьме штата Техас.

Об этом сообщает издание LAD Bible.

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46-летнего Джона Аллена Рубио казнили 12 ноября в 18:47 по местному времени в тюрьме города Гантсвилл, штат Техас. Перед исполнением смертного приговора мужчина выступил с последней речью, в которой поблагодарил родных и друзей за их «любовь и понимание».

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Он также заявил, что уже не тот человек, каким был раньше, и попросил прощения у семьи своей жены.

«Я не могу изменить прошлое, но могу сказать, что моя жизнь вот-вот закончится. Однако это не сделает вас счастливыми», — сказал Рубио.

Однако наиболее жутко прозвучали его слова о предстоящей встрече с детьми, которых он сам лишил жизни.

«Совсем скоро я буду со своими детьми. Я готов отправиться на небеса, чтобы быть со своим Господом и Спасителем», — заявил осуждённый.

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Перед этим духовный наставник кратко помолился над ним. Рубио также выразил любовь к своей гражданской супруге Анджеле Камачо, которая отбывает пожизненное заключение за соучастие в убийстве детей.

Как мужчина убил троих маленьких детей

Преступление произошло в 2003 году в городе Браунсвилл, штат Техас. Рубио и Камачо убили в своей квартире троих маленьких детей: младенца Мэри Джейн Рубио, которая была биологической дочерью мужчины, а также двух его пасынков — Джулиссу Анджелу Кесаду и Джона Эстебана Рубио.

Детей зарезали ножом и обезглавили. Несмотря на то, что двое старших детей не были биологическими детьми Рубио, по сообщениям, он относился к ним как к собственным.

В ходе судебного разбирательства эксперты защиты утверждали, что мужчина страдал шизофренией. Сам Рубио заявлял, что убил детей, поскольку верил, будто в них вселились демоны. В то же время прокуроры сообщали, что после убийств он заставил Камачо вступить с ним в половую связь.

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Сначала Рубио был приговорен к смертной казни в 2003 году, однако ему удалось обжаловать приговор. В ходе повторного судебного разбирательства в 2010 году его вновь признали виновным и назначили высшую меру наказания. Камачо признала себя виновной в соучастии в убийстве детей.

Как прошли последние минуты жизни осуждённого

По информации Associated Press, для казни Рубио использовалась смертельная доза пентобарбитала — седативного препарата, который применяется при исполнении смертных приговоров в США.

После начала введения препарата мужчина сделал три вдоха, а затем начал издавать звуки, похожие на храп. Впоследствии он перестал двигаться.

Через 21 минуту после начала инъекции врач констатировал смерть Рубио.

Напомним, в США разразился громкий скандал вокруг 50-летней Кристи Пайк — единственной женщины в штате Теннесси, приговорённой к смертной казни. Она выжила после того, как 30 сентября в тюрьме провалили процедуру смертельной инъекции, и две дозы сверхмощного седативного препарата пентобарбитала не привели к её смерти.

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