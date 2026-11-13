ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
211
Время на прочтение
3 мин

Убийца трёх малышей шокировал жуткими последними словами перед казнью

Перед приведением в исполнение смертного приговора мужчина выступил с последней речью, в которой поблагодарил родных и друзей.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Приговоренный к смертной казни

Приговорен к смертной казни. Иллюстративное изображение / © The LAD bible

Перед смертью Джон Аллен Рубио заявил, что вскоре воссоединится со своими жертвами на небесах. Мужчина, осуждённый за жестокое убийство собственной дочери и двух маленьких пасынков, скончался от смертельной инъекции в тюрьме штата Техас.

Об этом сообщает издание LAD Bible.

46-летнего Джона Аллена Рубио казнили 12 ноября в 18:47 по местному времени в тюрьме города Гантсвилл, штат Техас. Перед исполнением смертного приговора мужчина выступил с последней речью, в которой поблагодарил родных и друзей за их «любовь и понимание».

Он также заявил, что уже не тот человек, каким был раньше, и попросил прощения у семьи своей жены.

«Я не могу изменить прошлое, но могу сказать, что моя жизнь вот-вот закончится. Однако это не сделает вас счастливыми», — сказал Рубио.

Однако наиболее жутко прозвучали его слова о предстоящей встрече с детьми, которых он сам лишил жизни.

«Совсем скоро я буду со своими детьми. Я готов отправиться на небеса, чтобы быть со своим Господом и Спасителем», — заявил осуждённый.

Перед этим духовный наставник кратко помолился над ним. Рубио также выразил любовь к своей гражданской супруге Анджеле Камачо, которая отбывает пожизненное заключение за соучастие в убийстве детей.

Как мужчина убил троих маленьких детей

Преступление произошло в 2003 году в городе Браунсвилл, штат Техас. Рубио и Камачо убили в своей квартире троих маленьких детей: младенца Мэри Джейн Рубио, которая была биологической дочерью мужчины, а также двух его пасынков — Джулиссу Анджелу Кесаду и Джона Эстебана Рубио.

Детей зарезали ножом и обезглавили. Несмотря на то, что двое старших детей не были биологическими детьми Рубио, по сообщениям, он относился к ним как к собственным.

В ходе судебного разбирательства эксперты защиты утверждали, что мужчина страдал шизофренией. Сам Рубио заявлял, что убил детей, поскольку верил, будто в них вселились демоны. В то же время прокуроры сообщали, что после убийств он заставил Камачо вступить с ним в половую связь.

Сначала Рубио был приговорен к смертной казни в 2003 году, однако ему удалось обжаловать приговор. В ходе повторного судебного разбирательства в 2010 году его вновь признали виновным и назначили высшую меру наказания. Камачо признала себя виновной в соучастии в убийстве детей.

Как прошли последние минуты жизни осуждённого

По информации Associated Press, для казни Рубио использовалась смертельная доза пентобарбитала — седативного препарата, который применяется при исполнении смертных приговоров в США.

После начала введения препарата мужчина сделал три вдоха, а затем начал издавать звуки, похожие на храп. Впоследствии он перестал двигаться.

Через 21 минуту после начала инъекции врач констатировал смерть Рубио.

Напомним, в США разразился громкий скандал вокруг 50-летней Кристи Пайк — единственной женщины в штате Теннесси, приговорённой к смертной казни. Она выжила после того, как 30 сентября в тюрьме провалили процедуру смертельной инъекции, и две дозы сверхмощного седативного препарата пентобарбитала не привели к её смерти.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie