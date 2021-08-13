Уборщик из Австралии, который потерял работу во время карантина, сорвал джекпот в $80 млн

Уборщик из Австралии, который потерял работу во время карантина, сорвал джекпот в $80 млн

Выигрыш он намерен потратить на погашение ипотеки, оплату счетов и образование детей.

Житель австралийского штата Виктория, который потерял работу во время карантина, выиграл джекпот Powerball в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США).

Об этом 13 августа сообщила газета Sydney Morning Herald.

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Отмечается, что мужчина из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, в последнее время подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью.

Выигрыш он намерен потратить на погашение ипотеки, оплату счетов и образование детей.

"Я постараюсь помочь всем. Мы так много можем сделать с этим призом. Это изменит жизнь очень многих людей", — заявил счастливчик.

Напомним:

Американка Анджела Каравелла из Канзас-Сити, штат Миссури, купила лотерейный билет на миллион долларов после того, как ей отменили рейс.

после того, как ей отменили рейс. А в Германии 45-летняя местная жительница выиграла в лотерею Lotto Bayern € 33 млн, однако несколько недель носила билет в сумочке, не зная об этом.

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