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Уборщик из Австралии, который потерял работу во время карантина, сорвал джекпот в $80 млн

Уборщик из Австралии, который потерял работу во время карантина, сорвал джекпот в $80 млн

Украинская национальная лотерея

Выигрыш он намерен потратить на погашение ипотеки, оплату счетов и образование детей.

Житель австралийского штата Виктория, который потерял работу во время карантина, выиграл джекпот Powerball в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США).

Об этом 13 августа сообщила газета Sydney Morning Herald.

Отмечается, что мужчина из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, в последнее время подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью.

Выигрыш он намерен потратить на погашение ипотеки, оплату счетов и образование детей.

"Я постараюсь помочь всем. Мы так много можем сделать с этим призом. Это изменит жизнь очень многих людей", — заявил счастливчик.

Напомним:

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