Уборщик из Австралии, который потерял работу во время карантина, сорвал джекпот в $80 млн

Выигрыш он намерен потратить на погашение ипотеки, оплату счетов и образование детей.
Житель австралийского штата Виктория, который потерял работу во время карантина, выиграл джекпот Powerball в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США).
Об этом 13 августа сообщила газета Sydney Morning Herald.
Отмечается, что мужчина из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, в последнее время подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью.
Выигрыш он намерен потратить на погашение ипотеки, оплату счетов и образование детей.
"Я постараюсь помочь всем. Мы так много можем сделать с этим призом. Это изменит жизнь очень многих людей", — заявил счастливчик.
Напомним:
- Американка Анджела Каравелла из Канзас-Сити, штат Миссури, купила лотерейный билет на миллион долларов после того, как ей отменили рейс.
- А в Германии 45-летняя местная жительница выиграла в лотерею Lotto Bayern € 33 млн, однако несколько недель носила билет в сумочке, не зная об этом.