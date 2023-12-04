Уборщик притворился дантистом и без надобности удалил мужчине четыре передних зуба

Турку пришлось больше месяца терпеть боль после того, как уборщик, притворявшийся дантистом в клинике в Стамбуле, удалил ему четыре передних зуба.

Об этом пишет Oddity Central.

Согласно документам, поданным в Гражданский суд Стамбула, 42-летний Хакан Йылдырим, страдавший сильной зубной болью, позвонил в стоматологическую клинику в районе Кягитхане, чтобы записаться на неотложный прием. На его звонок ответил Джемаль Шенаслан, представившийся дантистом и посоветовавший Хакану прийти в клинику вечером, чтобы обследовать и решить его проблему с зубами. Когда позже того же дня пациент появился в клинике, его встретил Шенаслан, хваставшийся тем, что преподает в стоматологическом университете, чтобы Йылдырим чувствовал себя более комфортно. Бедняга и не подозревал, что вскоре ему придется пережить самое болезненное испытание в своей жизни.

После краткого осмотра зубов пациента Джемаль Шенаслан сказал, что мужчине необходимо удалить четыре передних зуба. Шокированный Йылдырим сказал, что, насколько ему известно, зубы с абсцессом удалять нельзя, на что явно раздраженный "дантист" ответил: "Вы учите меня моей работе?". Едва услышав, как этот человек хвастался тем, что он преподает в стоматологическом университете, Хакан Йылдырим больше ничего не сказал.

Джемаль Шенаслан ввел наркоз 42-летнему мужчине, а затем приступил к удалению четырех передних зубов, настаивая на том, что это необходимо, и уверяя его, что их заменят гораздо более качественным протезом. Йылдырим перенес процедуру и даже заплатил 1000 турецких лир (35 долларов США), которые попросил "дантист". Затем он отправился в аптеку с рецептом, подписанным Шенасланом.

Хакан Йылдырим впервые начал подозревать, что допустил ужасную ошибку, доверившись Шенаслану, когда фармацевт попытался взять с него плату за рецепт. Его обязательная медицинская страховка должна была покрыть расходы, и фармацевт согласился, но на рецепте не было печати врача, поэтому он был недействителен.

На следующий день мужчина вернулся в стоматологическую клинику, где узнал шокирующую правду. Тамошний врач по имени Ибрагим не подозревал, кто он такой, и когда Хакан сказал ему, что его прооперировал Джемаль Шенаслан, мужчина выглядел одновременно удивленно и смущенно.

"Джемаль – мой уборщик, он приходит и убирает по вечерам", — рассказал врач Йылдыриму.

В судебных документах упоминается, что Хакан Йылдырым в конце концов оказался в отделении неотложной помощи, потому что больше не мог терпеть боль. Его лицо раздулось из-за отека, а под глазами были синяки. Судя по всему, боль стала терпимой лишь примерно через месяц.

"Джемаль Шенаслан полностью виновен в этом деле", — заявил суду адвокат Хакана Огужан Эр. "Помимо телесных повреждений клиент получил еще и психологическую травму. По этой причине мы хотим взыскать с Джемаля Шенаслана 100 тысяч лир (3500 долларов США) в качестве компенсации морального ущерба вместе с процентами".

Недавно суд приговорил фальшивого дантиста к 2,5 годам тюрьмы за практику стоматологии без диплома и заставил его выплатить компенсацию Йылдыриму за перенесенную травму.

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