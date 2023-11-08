Участие Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ под вопросом: что произошло

Есть логистические моменты, которые нужно урегулировать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров хочет посетить заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, Северная Македония. Однако есть маленький нюанс: воздушное пространство в ЕС закрыто для российских государственных самолетов, поэтому неизвестно, сможет ли представитель государства-агрессора принять участие во встрече.

Об этом сообщил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, отмечает Albanian Daily News.

"Несколько дней назад я получил письмо от министра иностранных дел России, в котором он подчеркнул просьбу обеспечить его присутствие в Скопье. Вокруг этой просьбы есть определенные сложности, потому что воздушное пространство Северной Македонии и наших соседей закрыто для государственных рейсов из России, поэтому здесь нужно приложить определенные логистические усилия", – заявил Османи.

Все будет зависеть от решений, подчеркнул он, которые будут приняты в следующие дни. Османи выразил надежду, что в итоге всем удастся оказаться в Скопье.

Россия вызвала проблемы

Глава МИД также добавил, что организация сейчас столкнулась с рядом вызовов, в частности:

мощным кризисом из-за заблокированного бюджета с 2021 года;

на некоторые должности не удается найти лидеров;

из-за российской блокады нет страны, которая будет председательствовать в следующем году.

Кроме того, агрессия России (как члена ОБСЕ) против Украины повлекла за собой исторически низкий уровень доверия между странами-участницами. Теперь решения не могут приниматься путем консенсуса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ. Он в очередной раз подчеркнул, что РФ является главной угрозой для Европы.

Читайте также: