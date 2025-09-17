Участие в розыгрыше "грин-карты" для выезда в США станет платным

Статуя Свободы в США / © Getty Images

С 16 октября 2025 года уже на этапе подачи заявки для участия в лотерее Diversity Visa (DV), которую называют «грин-картой», придется оплатить электронный регистрационный сбор. Оплата установлена в размере 1 доллара для всех участников.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Государственный департамент США.

Оплату регистрационного сбора необходимо будет осуществить через авторизованный портал правительства США во время регистрации. При этом нужно учесть возможные комиссии при осуществлении международного платежа.

Специалисты советуют не пользоваться услугами посредников, а также подготовить заранее цифровые фото и все необходимые документы, чтобы избежать проблем при подаче заявки.

В Госдепе объясняют, что благодаря этому нововведению удастся равномерно распределить административные расходы программы, которая ежегодно обрабатывает десятки миллионов заявок. Также новый сбор должен уменьшить мошенничество, сократить количество фальшивых заявок и улучшить обработку данных.

По расчетам Государственного департамента, символическая сумма в 1 доллар от каждого из зарегистрированных участников обеспечит около 25 миллионов долларов дополнительных доходов ежегодно для поддержания работы программы, обновления систем и проверок безопасности.

При этом взнос в 330 долларов для победителей программы остался без изменений. Плата не возвращается и не переносится на последующие годы.

Напомним, что украинские беженцы в США могут потерять легальный статус и быть депортированными.

В августе этого года стало известно о первых депортированных из Соединенных Штатов украинцах.