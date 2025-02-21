Участие Зеленского в переговорах "не важно": Трамп отметился новыми скандальными заявлениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости участия президента Украины Владимира Зеленского в переговорах о прекращении войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью Трампа для Fox News Radio.

По словам Трампа, Зеленский имел, по крайней мере, три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы проводить какие-либо переговоры, но до сих пор не смог закончить войну.

"Я думаю, что его присутствие на встречах не очень важно, если честно. Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу [в Саудовской Аравии – ред.], я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры", – заявил американский президент.

Новые комментарии Трампа показали, что он настроен на прямые переговоры с Россией – с Украиной или без нее. То есть, подход Трампа кардинально отличается от политики его предшественника Джо Байдена, которая основывалась на принципе "ничего об Украине без Украины".

Напомним, Трамп заявил, что Россию можно было "легко отговорить" от нападения на Украину, но Байден и Зеленский говорили "неправильные вещи".

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