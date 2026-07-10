Участник антиукраинского инцидента в Польше оказался подозреваемым в шпионаже в пользу России

Полиция Польши / © pixabay.com

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Один из мужчин, задержанных после антиукраинского инцидента в польском Познани, несколько месяцев назад уже задерживался Агентством внутренней безопасности Польши (ABW) по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на источник, близкий к польским спецслужбам.

По информации издания, речь идет о Ярославе К. — бывшем военнослужащем Вооруженных сил территориальной обороны Польши (WOT). Именно его правоохранители задержали среди подозреваемых по делу о попытке незаконно проникнуть в офис, который арендует гражданка Украины, под предлогом проверки её отношения к Степану Бандере.

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Как напоминает Polsat News, ещё в апреле об этом деле сообщала Gazeta Wyborcza. По её данным, 30 марта 2026 года сотрудники ABW задержали Ярослава К. в Познани по подозрению в участии в деятельности иностранной разведки или работе в её интересах против Польши.

По неофициальной информации, расследование касается периода с июля 2023 года по апрель 2024 года. При этом подозреваемый поступил на службу в Войска территориальной обороны только в марте 2024 года.

В WOT тогда заявили, что после получения уведомления от прокуратуры командир 12-й Великопольской бригады немедленно принял решение об его увольнении со службы.

В то же время суд отказался поместить подозреваемого под стражу, указав, что на данном этапе расследования имеющихся доказательств было недостаточно для вывода о высокой вероятности шпионской деятельности в пользу России.

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Политики отреагировали на новый инцидент

После задержания подозреваемых по делу об антиукраинском инциденте в Познани польские политики призвали государство принять решительные меры.

Евродепутат от «Гражданской коалиции» Марта Всцисло подчеркнула, что «никто не имеет права приставать к людям и без официально-правовых полномочий что-либо требовать», а также заявила о необходимости более оперативной работы спецслужб.

В свою очередь депутат от партии «Право и справедливость» Павел Лисецкий заявил, что если подозрения в шпионаже в пользу России подтвердятся, то такой человек «не должен оставаться на свободе, поскольку может нанести ещё больший ущерб нашему государству».

Напомним, в среду полиция Познани задержала подозреваемых по делу об инциденте, в ходе которого они требовали впустить их в офис, арендуемый гражданкой Украины, заявляя о намерении проверить, «поддерживает ли она Степана Бандеру».

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