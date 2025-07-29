Участники картелей из Мексики под видом добровольцев овладевают FPV-дронами в Украине — СМИ

Мексиканские добровольцы Международного легиона в Украине подозреваются в связях с картелями. Фото Intelligence Online

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Мексиканские картели якобы отправляют своих членов под подставными документами в Украину, чтобы научиться управлять дронами.

Об этом говорится в статье французского издания Intelligence Online.

По информации издания, центр национальной разведки Мексики (CNI) в начале лета передал СБУ конфиденциальную информацию, в которой говорилось о таких добровольцах.

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Отмечается, что участники картелей хотели получить передовые знания в ведении боевых действий с использованием дронов, в частности FPV-дронов (First Person View), которыми владеют украинские военные, а затем передать полученные знания транснациональным преступным организациям.

После этого СБУ и ГУР начали расследование, коснувшееся не только мексиканцев, но и колумбийцев, служащих в Международном легионе.

Среди них — лицо под псевдонимом Aguila-7. Так СБУ назвала мексиканского добровольца, присоединившегося к рядам Сил обороны в марте 2024 года под фальшивым лицом сальвадорца.

Он прошел полный курс обучения во Львове, где преподаватели обратили внимание на его высокий уровень подготовки — парень свободно работал с аналоговыми передатчиками, замечал тепловые слепые зоны и имел знания о РЭБ.

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Вероятно, Aguila-7 был связан с мексиканским спецподразделением GAFE, часть бойцов которого позже перешла на сторону преступности, основав картель Лос-Сетас.

Кроме того, в издании утверждают, что через Международный легион прошли по меньшей мере три бывших боевика колумбийской повстанческой левой группы FARC, которые использовали поддельные панамские и венесуэльские документы.

«Мы принимали добровольцев с благими намерениями. Но следует признать, что Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит», — признал один из представителей СБУ в разговоре с Intelligence Online на условиях анонимности.

Заметим, что в Мексике местные наркокартели уже воюют друг друга с помощью сбросов с дронов.

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Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о преимуществах колумбийских добровольцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ШОК! ТЫСЯЧИ КОЛУМБИЙЦОВ пошли в ШТУРМОВИКИ на СТОРОНЕ УКРАИНЫ

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