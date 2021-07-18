Участники Олимпиады-2020 в Токио будут спать на кроватях, на которых невозможно заниматься сексом

Участники Олимпиады-2020 в Токио будут спать на кроватях, на которых невозможно заниматься сексом

Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) из-за опасности заражения коронавирусом.

В Олимпийской деревне в Токио для участников соревнований установили специально спроектированные кровати, на которых невозможно заниматься сексом. Об этом сообщает издание Explica.

Дизайн мебели был утвержден Международным олимпийским комитетом, чтобы в условиях карантина "избежать ненужных форм физического контакта".

Эти кровати изготовлены компанией Airweave из продуктов переработки картона, они меньше, чем обычные, рассчитанные на одного человека весом до 200 килограммов и легко ломаются от резких движений. После окончания Олимпиады "картонные" кровати снова сдадут на переработку.

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В то же время генеральный директор олимпийской деревни Такаши Китадзима подтвердил, что в Токио будут сохранены традиции распределения среди спортсменов презервативов, но с просьбой не использовать их на территории, а забрать с собой.

"Распространение презервативов имеет целью повысить осведомленность о заболеваниях, передающихся половым путем, таких как ВИЧ, которые угрожают молодежи во многих странах", — подчеркнул Китадзима.

Напомним, ранее в Олимпийской деревне обнаружили первый случай заражения коронавируса. Имя больного не раскрывается, однако известно, что это не спортсмен.

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