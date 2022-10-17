Участники популярной группы BTS будут служить в южнокорейской армии

Как сообщили в Billboard, известная южнокорейская группа BTS не сможет выступать в своем полном составе (7 участников) до 2025 года, поскольку ребята будут заняты службой в армии Южной Кореи. Первый из тех, кто пойдет служить – Джин (Jin) – выпустит свой соло материал в ближайшие недели.

Лейбл BigHit Music, занимающийся делами BTS, анонсировал в понедельник, что каждый из участников группы собирается пройти армейскую подготовку в нужное время.

В Корее долгое время велись споры о том, нужно ли заставлять участников BTS, как наиболее востребованных в мире K-POP исполнителей, служить. Особенно учитывая, что их вклад в имидж страны очень велик. В декабре 2020 года даже приняли так называемый "закон BTS", позволяющий ряду заслуженных знаменитостей отложить службу в армии до 30 лет.

И вот Джину, самому старшему из музыкантов, в декабре исполнится 30 лет. Другие участники немного младше. К примеру, возраст Джангкука (Jungkook) всего 25 лет.

Каждый из ребят сам определится с тем, когда идти на военную службу. К примеру, тот же Джин ориентируется на выпуск сольного материала в конце октября. Остальные тоже размышляют над тем, чтобы соединить начало сольной карьеры со своими военными обязанностями.

В то же время лейбл уверяет, что коллектив планирует и сможет возобновить выступления в полном составе после 2025 года, так что поклонникам и поклонницам огорчаться не стоит.

Напомним, что в украинской армии также служит много музыкантов, хотя они обычно свободны выбирать – помогать армии на сцене или передовой.