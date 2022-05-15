"Участников и гостей "Евровидения" будет принимать Мариуполь", — Зеленский отреагировал на победу Kalush Orchestra

"Участников и гостей "Евровидения" будет принимать Мариуполь", — Зеленский отреагировал на победу Kalush Orchestra

Украинский президент поблагодарил украинских музыкантов и всех, кто отдал свои голоса за представителя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после победы украинской группы на "Евровидении" состоится также победа в битве с врагом. В следующем году Украина будет принимать музыкальный конкурс в отстроенном Мариуполе.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

“Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение!" – сообщил Зеленский.

Президент напомнил, что песенный конкурс наше государство будет принимать третий раз в своей истории, и выразил надежду — не в последний раз.

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“Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" — подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал свои голоса за представителя Украины.

"Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", — выразил надежду президент.

Напомним, перед началом трансляции международного песенного конкурса президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение со словами поддержки украинского участника "Евровидения".

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