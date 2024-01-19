Участвовал в "параде победы": жена командира А-50 рассказала о сбитии самолета и "достижениях" мужа

Родственникам не сообщали об обнаружении тел, погибшими летчиками еще не признали.
Жена командира самолета А-50 Вячеслава Левченко признала, что самолет был сбит, а ее муж, как и весь экипаж, числятся пропавшими без вести. Шансов, говорит она, очень мало.
Об этом пишет российский телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".
Коротко о Вячеславе Левченко:
- 56-лет;
- подполковник;
- командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведение А-50;
- летчик 2 класса;
- принимал участие в военном параде, посвященном 75-летию победы в Москве в 2020 году;
- считался "искусственным профессионалом" и одним из опытнейших летчиков РФ.
По словам жены Виктории, ее муж, занимавшийся в Украине убийством людей, последний раз был на связи 13 января. Он сказал, что заступает на дежурство. А на следующий день борт ДРЛО и самолет-командный пункт ИЛ-22 были атакованы в небе над Азовским морем. Как известно, ИЛ-22, несмотря на значительные повреждения, удалось посадить в аэропорту Анапы, а судьба А-50 официально неизвестна.
"Сказали, что считается (муж – ред.) пропавшим без вести. Но шансов очень мало", – рассказала ВЧК-ОГПУ Виктория.
Добавляется, что речь пока не идет о каких-либо траурных мероприятиях в командных частях. Россияне жалуются, мол, как быть родственникам в такой "подвешенной" ситуации? Наверное, принять тот факт, что за агрессию против суверенного государства и его населения возмездие неизбежно.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов оценил последствия сбивания российских самолетов.
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