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Ученик католического лицея ударил ножом свою учительницу, потому что услышал голоса из своих снов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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785
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Ученик католического лицея ударил ножом свою учительницу, потому что услышал голоса из своих снов

Фото: pixabay.com

Ужасное убийство произошло в классе на занятиях, учительница умерла до прибытия скорой помощи.

В среду, 22 февраля, в городе Сен-Жан-де-Люз на юге Франции старшеклассник католического лицея святого Фомы Аквинского совершил нападение на свою учительницу. Парень забежал в класс и ударил 50-летнюю женщину ножом.

Об этом сообщает Le Figaro.

По предварительной информации, нападение произошло на уроке испанского языка, около 10 утра. 16-летний ученик совершил это нападение, поскольку ночью "слышал голоса", которые просили его убить своего учителя.

50-летняя учительница скончалась от остановки сердца до прибытия экстренной помощи.

Совершившего нападение ученика задержала полиция на месте инцидента и взяла под стражу. Правоохранительные органы проводят расследование по факту умышленного убийства. Ранее ученик, совершивший преступление, не находился в поле зрения полиции и правосудия.

Представитель французского правительства Оливье Веран прокомментировал событие, назвав его очень травматичным.

Напомним, суд в США признал виновной 28-летнюю жительницу Миннесоты Джулиссу Талер в хладнокровном убийстве своего сына. Она застрелила 6-летнего мальчика, потому что он не хотел спать.

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Дата публикации
Просмотры
785
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