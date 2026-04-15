Ученик открыл огонь в школе: есть погибшие и раненые

В южной части Турции произошла очередная стрельба в учебном заведении — погибли по меньшей мере четыре человека, среди них трое учеников и один учитель.

Об этом сообщил губернатор провинции Кахраманмараш, передает BBC.

Инцидент произошел в средней школе Ayser Çalık в регионе Кахраманмараш. В результате нападения также пострадали по меньшей мере 20 человек, часть из них находятся в критическом состоянии.

По словам губернатора Мюккеррема Унлюэра, нападавший погиб во время происшествия. Его мотивы остаются неизвестными, правоохранители начали расследование.

Что известно о стрельбе со слов очевидцев

Местные СМИ сообщают, что злоумышленник ворвался в два класса и имел при себе пять единиц оружия и семь магазинов — вероятно, они принадлежали его отцу.

Очевидцы рассказывают о сильной панике возле школы.

«Звуки выстрелов были очень интенсивными», — отметил журналист турецкого телеканала NTV.

На месте происшествия работали экстренные службы: возле школы видели кареты скорой помощи, полицейские автомобили, а также родителей, которые в слезах спешили к учебному заведению.

Это уже вторая стрельба в школах Турции за последние два дня. Накануне бывший ученик открыл огонь в старшей школе, ранив 16 человек, после чего покончил с собой.

На днях в США произошла стрельба в ресторане быстрого питания. В заведении Chick-fil-A обнаружили семерых пострадавших. Один из них скончался в больнице, другие получили травмы, которые не угрожают жизни.