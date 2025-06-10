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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ученик во Франции смертельно ранил школьную помощницу прямо у ворот школы: реакция Макрона

Во Франции ученик средней школы убил работницу заведения. Его быстро задержали.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Убийство

Убийство / © pixabay.com

Во вторник, 10 июня, в городе Ножан на северо-востоке Франции 15-летний ученик 9 класса средней школы напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу, которая погибла на месте.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

Инцидент произошел у школьных ворот во время проверки рюкзаков. Подозреваемый был схвачен жандармом, при задержании правоохранитель получил легкое ранение руки.

«Во время охраны наших детей в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия», — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Напомним, в Австрии подросток в школе устроил стрельбу.

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