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Ученик во Франции смертельно ранил школьную помощницу прямо у ворот школы: реакция Макрона
Во Франции ученик средней школы убил работницу заведения. Его быстро задержали.
Во вторник, 10 июня, в городе Ножан на северо-востоке Франции 15-летний ученик 9 класса средней школы напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу, которая погибла на месте.
Об этом сообщило издание Le Figaro.
Инцидент произошел у школьных ворот во время проверки рюкзаков. Подозреваемый был схвачен жандармом, при задержании правоохранитель получил легкое ранение руки.
«Во время охраны наших детей в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия», — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.
Напомним, в Австрии подросток в школе устроил стрельбу.