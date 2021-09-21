Ученики умоляли забаррикадироваться и спрятаться: во время стрельбы в Перми историк отказался прерывать занятие

На фоне диалога с учениками на аудиозаписи слышны звуки выстрелов и сигнализация.
В Пермском университете один из преподавателей, несмотря на стрельбу, отказался прерывать занятие и баррикадировать вход в аудиторию, заявив: будет проверять материалы лекции.
Аудиозапись происходящего в учебной аудитории обнародовал Telegram канал Baza.
Так, преподаватель истории Олег Сыромятников решил продолжать занятие, когда стрелок напал на учебное заведение. На фоне диалога с учениками слышны звуки выстрелов и сигнализация.
В конце концов студенты зачитали Сыромятникову сообщение из соцсетей о стрельбе в университете. Ученики просили преподавателя забаррикадироваться и спрятаться под парты.
"Парты таскать? Нет, ну давайте серьезно. Ведь это обучение", — ответил Сыромятников.
Напомним:
- 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения.
- Также стало известно, что Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на улице. Рядом с университетом он выстрелил в водителя машины, проезжавшей мимо. Затем он пошел в здание Пермского университета.
- Сейчас стрелок находится в реанимации. В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.