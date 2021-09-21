Ученики умоляли забаррикадироваться и спрятаться: во время стрельбы в Перми историк отказался прерывать занятие

На фоне диалога с учениками на аудиозаписи слышны звуки выстрелов и сигнализация.

В Пермском университете один из преподавателей, несмотря на стрельбу, отказался прерывать занятие и баррикадировать вход в аудиторию, заявив: будет проверять материалы лекции.

Аудиозапись происходящего в учебной аудитории обнародовал Telegram канал Baza.

Так, преподаватель истории Олег Сыромятников решил продолжать занятие, когда стрелок напал на учебное заведение. На фоне диалога с учениками слышны звуки выстрелов и сигнализация.

В конце концов студенты зачитали Сыромятникову сообщение из соцсетей о стрельбе в университете. Ученики просили преподавателя забаррикадироваться и спрятаться под парты.

"Парты таскать? Нет, ну давайте серьезно. Ведь это обучение", — ответил Сыромятников.

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