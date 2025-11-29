Учения НАТО закончились трагедией: бельгийский военный получил тяжелые ранения

Учения НАТО / Иллюстративные фото

Реклама

В Литве во время совместных военных учений союзников по НАТО произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадал военнослужащий из Бельгии. Событие произошло во время выполнения упражнений по боевой стрельбе.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на официальное заявление Вооруженных сил Литвы.

Обстоятельства трагедии и состояние военного

Несчастный случай произошел в пятницу, 28 ноября, на полигоне в Пабраде. По предварительным данным, группа военных отрабатывала стрельбу из минометов, когда один из солдат получил тяжелые травмы. Ему оперативно оказали первую домедицинскую помощь непосредственно на полигоне.

Реклама

Пострадавшего срочно транспортировали в медицинское учреждение в Вильнюсе. Врачи диагностировали у него множественные ранения и оценивают состояние как критическое. Бельгийское командование уже проинформировало родственников солдата об инциденте, а литовские медики продолжают борьбу за его жизнь.

Реакция властей и союзников

Руководство Литвы мгновенно отреагировало на событие, выразив поддержку семье пострадавшего. В правительстве заверили, что раненному оказывается вся необходимая помощь наивысшего уровня, а профильные ведомства тесно сотрудничают с бельгийскими коллегами.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отметила жертвенность, которую проявляют союзники ради общей безопасности региона.

"Такие моменты напоминают нам об огромной ответственности и риске, которые наши союзники ежедневно берут на себя, вместе отстаивая нашу общую безопасность", - написала глава правительства в соцсети.

Реклама

Следует отметить, что военные из Бельгии регулярно участвуют в миссиях на территории Литвы с 2017 года. Они входят в состав многонациональной боевой группы НАТО, которая гарантирует безопасность восточного фланга Североатлантического союза.

Напомним, в Баварии полиция случайно ранила солдата во время крупномасштабных учений бундесвера в городе Эрдинг. Полиция и военные открыли огонь друг у друга, что едва не закончилось трагически.