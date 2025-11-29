- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Учения НАТО закончились трагедией: бельгийский военный получил тяжелые ранения
Военные маневры Североатлантического альянса в Литве омрачились несчастным случаем во время минометных стрельб, в результате которого военнослужащий союзных сил оказался в реанимации в критическом состоянии.
В Литве во время совместных военных учений союзников по НАТО произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадал военнослужащий из Бельгии. Событие произошло во время выполнения упражнений по боевой стрельбе.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на официальное заявление Вооруженных сил Литвы.
Обстоятельства трагедии и состояние военного
Несчастный случай произошел в пятницу, 28 ноября, на полигоне в Пабраде. По предварительным данным, группа военных отрабатывала стрельбу из минометов, когда один из солдат получил тяжелые травмы. Ему оперативно оказали первую домедицинскую помощь непосредственно на полигоне.
Пострадавшего срочно транспортировали в медицинское учреждение в Вильнюсе. Врачи диагностировали у него множественные ранения и оценивают состояние как критическое. Бельгийское командование уже проинформировало родственников солдата об инциденте, а литовские медики продолжают борьбу за его жизнь.
Реакция властей и союзников
Руководство Литвы мгновенно отреагировало на событие, выразив поддержку семье пострадавшего. В правительстве заверили, что раненному оказывается вся необходимая помощь наивысшего уровня, а профильные ведомства тесно сотрудничают с бельгийскими коллегами.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отметила жертвенность, которую проявляют союзники ради общей безопасности региона.
"Такие моменты напоминают нам об огромной ответственности и риске, которые наши союзники ежедневно берут на себя, вместе отстаивая нашу общую безопасность", - написала глава правительства в соцсети.
Следует отметить, что военные из Бельгии регулярно участвуют в миссиях на территории Литвы с 2017 года. Они входят в состав многонациональной боевой группы НАТО, которая гарантирует безопасность восточного фланга Североатлантического союза.
Напомним, в Баварии полиция случайно ранила солдата во время крупномасштабных учений бундесвера в городе Эрдинг. Полиция и военные открыли огонь друг у друга, что едва не закончилось трагически.