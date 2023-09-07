Учения россиян в Балтийском море несколько раз срывали рыбаки: неожиданная история

В Балтийском море местные рыбаки срывали российские военные учения. Они перекрывали территорию, где должны были тренироваться россияне.

Учения войск Российской Федерации в Балтийском море несколько раз срывались из-за местных рыбаков.

Об этом рассказал спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, проводить учения российским войскам мешали рыбаки. Они договаривались между собой и отказывались выходить из акватории, которую собирались перекрыть россияне. Их не останавливали даже угрозы страны-агрессора.

"Следует понимать, что есть открытое море и, согласно конвенции ООН и международному праву, можно перекрывать некоторые участки для проведения учений. Россияне всегда злоупотребляют правилами и перекрывали участки у территориальных вод других стран", – объяснил Дмитрий Плетенчук.

В конце концов "вторая армия мира" была вынуждена прекращать или переносить свои тренировки.

Напомним, в Балтийском море начнутся масштабные военно-морские учения Northern Coasts. Впервые будут отрабатываться действия по нападению России в этом регионе.

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