Ученого похитили и заключили в тюрьму на 18 лет за раскрытие ядерной тайны — фото

Ученому, раскрывшему ядерные секреты Израиля, до сих пор запрещено выезжать из страны и общаться с иностранцами почти через 40 лет после того, как его похитил Моссад.

Об этом пишет Metro.

С 1960-х годов Израиль подозревали во владении ядерным оружием, что он отказывается признать или отрицать по сей день.

Но это была не одна или две ядерные боеголовки. Израиль имел целый арсенал – 200 боеголовок, разработанных на подземном заводе под пустыней Негев, что делало его шестой крупнейшей ядерной державой в мире.

"Он почти наверняка приступил к производству термоядерного оружия, мощность которого достаточно велика, чтобы уничтожить целые города", — сообщала газета The Sunday Times, опираясь на фотографии и информацию от Мордехая Вануна, 5 октября в 1986 году.

Еврей марокканского происхождения, который восемь лет был ядерным техником в секретном бункере Димона, Вануну все больше симпатизировал правам палестинцев и выступал против войны Израиля в Ливане в 1982 году.

Однако к тому времени, когда эта история получила огласку, 31-летний Вануну исчез. Он покинул свой лондонский отель 30 сентября при "невыясненных обстоятельствах", которые полиция назвала "непонятными".

Сначала друг опасался, что его похитили из лондонской гостиницы, что было не так уж далеко от истины.

Израильская разведка вывела его на него из-за медовой ловушки, созданной для того, чтобы не испортить отношения с британским правительством.

По словам Эндрю Нила, тогдашнего редактора The Sunday Times, после недель работы над этой историей Вануну "начал терять терпение", что было очевидным случаем "кабинетной лихорадки".

"Он отвлекся и сделал себя уязвимым".

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Поэтому он улетел на отдых в Рим с агентом Моссаду Шерил Бентова, выдавшей себя за американскую туристку по имени Синди, чтобы выманить его из конспиративной квартиры прямо в такси, которое ждало его возле аэропорта с двумя другими агентами в салоне.

"Мы сидели на заднем сиденье", – рассказывал он позже BBС. "Она использовала это время для поцелуев, чтобы отвлечь мое внимание, много целуя меня".

Там его накачали наркотиками и доставили обратно в Израиль, где его судили за шпионаж и государственную измену.

Он раскрыл правду, мигая словами, написанными на его ладони, и выкрикивая "Италия" журналистам у иерусалимского суда, прежде чем полиция закрыла ему рот в декабре в том же году.

"Я чувствую, что против него совершили несправедливость", — сказал его брат Ашер возле охраняемого зала суда, когда Вануну заключили в тюрьму в 1988 году. "Судебный процесс не был проведен законно. Никто не был внутри, чтобы увидеть, что происходит".

Похищение побудило газеты, ранее игнорировавшие статью The Sunday Times, начать освещать его заявления о ядерном оружии Израиля.

Нил рассказал Sky News: "The Telegraph написала, что это все чушь. Это произошло лишь тогда, когда мы узнали, что Израиль был настолько озабочен этой историей, что отправил своих тайных агентов похитить Вануну на британской земле в ловушке, в которую попала блондинка, которая сказала, что она из Калифорнии".

Решение Вануну сделать 57 фотографий на двух рулонах пленки перед тем, как уволиться с работы после восьми лет работы на заводе по производству ядерного оружия, по-прежнему стоит ему свободы.

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Даже проведя 11 лет в одиночной камере во время своего 18-летнего тюремного заключения, Вануну живет с тяжелыми ограничениями, наложенными израильскими судами.

Его настолько ненавидят сограждане, что родители отреклись от него, а когда он вышел на свободу в 2004 году, у тюрьмы Шикма собралась толпа, скандировавшая "Смерть предателям".

Но Вануну остался непокорным, заявив на импровизированной пресс-конференции: "Всем, кто называет меня изменщиком, я горжусь и рад сделать то, что сделал".

С тех пор на него наложен ежегодно продолжающийся годовой запрет на выезд из страны, общение с иностранцами, приближение к посольствам и границам.

Он также обязан информировать службы безопасности о том, где живет и с кем планирует встречаться, а его Интернет- и телефонная активность контролируется.

Вануну неоднократно арестовывали за нарушение этих условий освобождения.

Норвегия позволила ему переехать туда, чтобы присоединиться к своей норвежской жене, но для этого нужно, чтобы Израиль разрешил ему уехать.

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Защищая ограничения во время его освобождения, тогдашний министр юстиции Иосиф Лапид сказал: "Мы считаем, что есть вещи, которые ему известны, но он их еще не разгласил. Он может это сделать – он очень хочет навредить этой стране, он ненавидит эту страну" .

Для Вануна, однако, "тайна умерла". Он сказал: "Все было опубликовано".

Нил соглашается, говоря: "У него больше нет информации. Мы выпили его досуха. Собственно, из-за того, что мы так долго его допрашивали, он начал терять терпение. Я все еще сожалею, что мы не смогли сделать больше, чтобы вырвать его из рук Моссада. Но я предполагаю, что если вы имеете дело с израильской секретной службой, а вы просто газета, то если они захотят украсть ваш источник, они это сделают".

Первый день каждого месяца Вануну публикует одно и то же сообщение на X: "Еще один год без свободы с 1986 по 2024 год, теперь я жду своей свободы, свободы покинуть Израиль, я буду продолжать ждать, пока моя свобода не придет, рожден быть свободным, увидимся на свободе".

Так было до тех пор, пока в июле ограничения не были вновь восстановлены, когда Вануну, которому вскоре исполняется 70 лет, сказал: "Следующее сообщение будет только со свободной стороны".

Сейчас считается, что у Израиля есть по меньшей мере 90 ядерных боеголовок, а также запасы расщепляемых материалов для еще 300, но он никогда публично не испытывал их.

Мордехай Вануну / Фото: Getty Images

Эскалация конфликта с Ираном, который имеет свои ядерные амбиции, усугубляет опасения, что война Израиля в Газе, которая распространилась на север в Ливан, перерастет в полномасштабную региональную войну, если не в Третью мировую войну.

В своем первом интервью после освобождения в 2004 году Вануну оправдывал свои действия, говоря: "Я чувствовал, что речь не шла об измене; речь шла о репортаже. Речь шла о спасении Израиля от нового Холокоста".

Напомним, ученый пытался остановить преждевременное старение и умер в 28 лет. Только за день до смерти он был награжден журналистской премией Паоло Рицци в Венеции.

Читайте также: