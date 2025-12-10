Ученые бьют тревогу: глобальное потепление достигло критического уровня

Глобальное потепление

По оценкам экспертов, 2025 год, вероятно, станет вторым или третьим самым теплым годом в современной истории наблюдений, уступая лишь 2024-му.

Об этом сообщает климатическая служба Copernicus Европейского Союза (C3S), пишет The Independent

Авторы исследования — Стути Мишра и Кейт Абнетт — отмечают, что текущий год завершит первый трехлетний цикл, в течение которого средняя температура планеты превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C.

По данным C3S, аномально высокие температуры океанов стали причиной ряда экстремальных погодных явлений в разных регионах мира. В частности, в Южной и Юго-Восточной Азии произошли самые разрушительные климатические катастрофы за последние годы, а в Испании зафиксированы масштабные лесные пожары.

В то же время провал климатического саммита Cop30, на котором мировые правительства не смогли согласовать значимые меры по сокращению выбросов парниковых газов, частично объясняется обострением геополитической напряженности.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что 2023-2025 годы образовали самый теплый трехлетний период, который когда-либо фиксировался. Кроме того, последнее десятилетие стало самым жарким за все время метеорологических наблюдений.

