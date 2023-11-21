Ученые исследовали, стала ли вакцинация против коронавируса причиной ряда "внезапных смертей"

Ученые говорят, что на ряд "внезапных смертей" повлияли другие факторы.

Индийские исследователи не нашли доказательств того, что вакцинация против COVID-19 является причиной "непонятных внезапных смертей".

Об этом пишет Reuters.

"Мы не нашли никаких доказательств положительной связи между вакцинацией против COVID-19 и непонятной внезапной смертью среди молодых людей", — говорится в исследовании исследовательской группы, опубликованном в Индийском журнале медицинских исследований.

По их словам, на это повлияли другие факторы.

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Исследователи ICMR идентифицировали 29171 случаев внезапной смерти и тщательно изучили записи 729 случаев, а также 2916 "контрольных" субъектов в рамках своего расследования.

Правительственные данные показывают, что в Индии зафиксировано 45 миллионов случаев COVID-инфекции и 533 295 связанных смертей, но эксперты говорят, что фактические цифры в несколько раз выше. Во время пика COVID-кризиса во многих индийских больницах не хватало коек, и многие умерли дома.

Напомним, во Львовской области на прошлой неделе зафиксировали летальный случай, вызванный осложнениями от коронавируса.

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