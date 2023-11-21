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Ученые исследовали, стала ли вакцинация против коронавируса причиной ряда "внезапных смертей"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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829
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Ученые исследовали, стала ли вакцинация против коронавируса причиной ряда "внезапных смертей"

коронавирус / Фото: ТСН.ua

Ученые говорят, что на ряд "внезапных смертей" повлияли другие факторы.

Индийские исследователи не нашли доказательств того, что вакцинация против COVID-19 является причиной "непонятных внезапных смертей".

Об этом пишет Reuters.

"Мы не нашли никаких доказательств положительной связи между вакцинацией против COVID-19 и непонятной внезапной смертью среди молодых людей", — говорится в исследовании исследовательской группы, опубликованном в Индийском журнале медицинских исследований.

По их словам, на это повлияли другие факторы.

Исследователи ICMR идентифицировали 29171 случаев внезапной смерти и тщательно изучили записи 729 случаев, а также 2916 "контрольных" субъектов в рамках своего расследования.

Правительственные данные показывают, что в Индии зафиксировано 45 миллионов случаев COVID-инфекции и 533 295 связанных смертей, но эксперты говорят, что фактические цифры в несколько раз выше. Во время пика COVID-кризиса во многих индийских больницах не хватало коек, и многие умерли дома.

Напомним, во Львовской области на прошлой неделе зафиксировали летальный случай, вызванный осложнениями от коронавируса.

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Дата публикации
Просмотры
829
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