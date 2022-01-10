Ученые изобрели легкий способ, благодаря которому можно избежать заражения коронавирусом

Способ применения прост – нанести спрей на слизовую оболочку.

В Хельсинки, столице Финляндии, ученые заявляют о разработке спрея, не позволяющего коронавирусу проникнуть в организм.

Об этом сообщает издание Yle, ссылаясь на результаты исследования ученых.

Отмечается, в финской лаборатории была обнаружена молекула, которая блокирует спайк-белки SARS-CoV-2 и защищает человека от заражения вирусом в течение нескольких часов. Для этого достаточно нанести вещество, содержащее молекулу, на слизистую носа.

По словам вирусолога Анны Мякеля, молекула TriSb92 сжимает или связывает похожее на трезубец острие белка и не дает ему проникнуть в клетки. Поэтому попавший на слизистые вирус не вызывает заболевания. Она объясняет, что в ирусы проникают в клетки человека с помощью расположенных на их поверхности шиповидных спайк-белков. Однако у коронавирусов – как у разных вариантов SARS-CoV-2, так и у вируса SARS – в этих белках есть слабое место – это молекула TriSb92.

В то же время ученая отмечает, что разработка спрея не отменяет потребности вакцинации, поскольку она может помочь избежать ограничений социального взаимодействия.

Пока неясно, когда спрей может появиться в аптеках. Это будет зависеть от того, признают ли его лекарственным средством или нет. А пока ученые выясняют, может ли молекула TriSb92 помочь при постконтактной профилактике коронавируса.

Напомним, власти Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон".

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