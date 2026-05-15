Ученые нашли кость динозавра в возрасте 66 миллионов лет с остатками коллагена
Ученые нашли живые белковые молекулы в костях динозавра, что конструктивно изменяет представление о сохранении органики через миллионы лет.
Десятилетиями считалось, что кости динозавров — это только камень. Однако одна удивительная находка доказывает: внутри окаменелостей может прятаться несколько гораздо интереснее.
Недавнее исследование показало, что фрагменты оригинальных белков способны храниться в ископаемых останках более 66 миллионов лет. Исследователи из Ливерпульского университета идентифицировали эти молекулы в образце Эдмонтозавр (Edmontosaurus), что бросает вызов давнему убеждению, будто кости динозавров являются сугубо минерализованными объектами. Результаты свидетельствуют: некоторые окаменелости все еще сохраняют молекулярные следы эпохи гигантов. Об этом пишет издание The Daily Galaxy.
В течение многих лет научное сообщество предполагало, что органические молекулы неизбежно разрушаются под влиянием геологического времени. Идея о том, что белки могут выживать в костях, вызвала жаркие дискуссии. Исследование, опубликованное в журнале Analytical Chemistry в 2025 году, доказывает: современные лабораторные методы позволяют выявлять биомолекулярные следы, ранее считавшиеся потерянными навсегда.
Сохраненный коллаген в кости Эдмонтозавра
Объектом исследования стал 22-килограммовый крестец (часть таза) эдмонтозавра, найденный в формации Хелл-Крик (Южная Дакота, США). Ученые обнаружили в нем остатки коллагена — основного структурного белка костей. Чтобы исключить ошибку, команда использовала несколько методов анализа, включая секвенирование белков и различные виды масс-спектрометрии. Это позволило подтвердить, что молекулы оригинальны, а не результат современного загрязнения.
Также была обнаружена гидроксипролин — аминокислота, тесно связанная с коллагеном, что стало окончательным доказательством подлинности древних фрагментов.
Профессор Стив Тейлор, глава исследовательской группы масс-спектрометрии в Ливерпуле, отметил: «Это исследование несомненно доказывает, что органические биомолекулы, такие как белки коллагена, присутствуют в некоторых окаменелостях. Это опровергает гипотезу, что любая органика в ископаемых останках является лишь следствием загрязнения».
Мягкие ткани в древних останках: конец спорам?
Вопрос сохранения мягких тканей и белков разделяет палеонтологов уже более тридцати лет. Первые открытия, например отчет Мэри Швейцер в 2005 году о мягких тканях внутри тиранозавра (T. rex), встретили скептически. Критики утверждали, что это бактериальный налет или посторонние примеси.
Ливерпульское исследование отличается своим усердием: один и тот же образец проверяли разными способами одновременно. Сочетание микроскопии, химического анализа и секвенирования белков подтвердило — молекулы принадлежат именно динозавру.
Новый взгляд на жизнь динозавров
Это открытие — настоящий прорыв. Крошечные молекулярные следы могут рассказать, как динозавры росли, старели и как функционировал их организм. Это путь к установлению эволюционных связей, которые невозможно увидеть только по форме костей.
Исследователи предполагают, что даже в окаменелости, найденной десятилетия назад, могут скрываться остатки коллагена, которые просто не замечали раньше. По словам Тейлора, это может раскрыть неизвестные связи между разными видами динозавров.
Остается главный вопрос: как эти молекулы выжили в течение десятков миллионов лет? Ученые предполагают, что определенное взаимодействие между минералами кости и специфическими условиями захоронения в почве создает защитный кокон, который спасает коллаген от полного распада.
