Ученые нашли новый супермутантный штамм ВИЧ: что о нем известно и представляет ли он опасность для человечества

Ученые нашли новый супермутантный штамм ВИЧ: что о нем известно и представляет ли он опасность для человечества

Новый штамм VB повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями, чем предыдущие версий вируса.

В Нидерландах ученые обнаружили новый супермутантный штамм ВИЧ, называемый VB. Штамм повреждает иммунную систему вдвое быстрее, чем другие варианты вируса.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Института обширных данных Оксфордского университета и Голландского фонда мониторинга ВИЧ.

Согласно исследованию Оксфордского университета , новым вирусом заразились по меньшей мере 109 человек. Исследования установили, что VB штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса.

Вариант VB также имеет вирусную нагрузку от 3,5 до 5,5 раз выше, чем текущий штамм. Это значит, объясняют ученые, что инфицированные люди с большей вероятностью передают вирус другим. Кроме того, они сообщают , что быстрое ухудшение здоровья после заражения VB означает, что раннее выявление и лечение являются "критическими".

В то же время независимые эксперты говорят, что найденный вариант штамма ВИЧ не столь опасен. Анализ показал, что VB возник в 1980-х годах, и его распространение уменьшается с 2010 года.

По последним исследованиям, в образцах ВИЧ, собранных со всей Европы и Уганды, было выявлено 17 случаев нового штамма. Два случая были в Швейцарии и Бельгии, в то время как 15 вариантов образцов VB были отобраны у лиц в Нидерландах. Впоследствии они идентифицировали еще 92 человека с этим вариантом из всех регионов Нидерландов, в результате чего общее количество подтвержденных случаев достигло 109 человек.

Эксперты утверждают, что дальнейшие исследования этого варианта могут выявить новые части вируса, которые можно победить благодаря лекарствам.

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